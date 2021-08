Tenta colpo in una sanitaria ma la reazione di due donne lo mette in fuga, si "consegna" alla polizia: "L'ho fatto per disperazione"

Colpo fallito in una sanitaria per la pronta, quanto inattesa, reazione delle due impiegate.

Alle ore 18 circa di sabato, un delinquente – con il volto coperto dalla mascherina anti-Covid e con una mano in tasca, simulando verosimilmente di nascondere un’arma, - ha fatto irruzione in una sanitaria del centro di Canicattì ed ha subito cercato di tirare via la cassa. Immediata la reazione delle due dipendenti che sono riuscita, tirandola, a trattenerla. Una reazione inattesa che ha messo in fuga il ladro. E’ stata subito allertata la polizia che, di fatto, era riuscita a riconoscere immediatamente il criminale. Erano state già avviate le ricerche per rintracciare l'uomo.

Poco dopo però il trentenne di Castrofilippo s’è presentato in commissariato ed ha confessato d’aver agito “per disperazione”, d'aver tentato la rapina nella sanitaria "per disperazione". E’ stato denunciato, alla Procura della Repubblica. L'ipotesi di reato che gli è stata contestata è stata, appunto, quella di tentata rapina.