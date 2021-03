Coronavirus, chiusi i cimiteri e i mercatini settimanali nel periodo di Pasqua

Emergenza Covid, stop alle iniziative su suolo pubblico per il periodo pasquale. Il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura, con propria ordinanza, e in applicazione delle misure nazionali, ha disposto infatti la chiusura del cimitero comunale dal 3 al 5 aprile 2021ma anche lo stop allo svolgimento del mercato settimanale su area pubblica di via Carlo Alberto e traverse di mercoledì 31 marzo 2021 e del mercato domenicale delle piante e fiori di via Einaudi, di domenica 4 aprile 2021.