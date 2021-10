Beato Rosario Livatino, inaugurato un busto nella sua città natale

E' stato scoperto stamattina, al termine di una cerimonia, un busto dedicato alla memoria del Beato Giudice Rosario Angelo Livatino e collocato in largo Savoia. L'opera è stata finanziata dalla Bcc San Francesco.

"Credo che la giornata di oggi rappresenti un momento importante per la nostra comunità perchè con questo busto stiamo rendendo onore a un simbolo positivo del nostro territorio - ha detto il presidente della BCC San Francesco, Vincenzo Di

Giacomo -. Oggi possiamo affermare che il martirio del Beato Giudice Livatino è il simbolo di una voglia d riscatto e di rinascita di questo territorio. Il Giudice Livatino era un giovane servitore dello Stato, rappresentante la parte onesta di questo territorio. Sicuramente aveva accettato la sua sorte come prezzo da pagare per la vita che aveva scelto. Il suo martirio deve passare come

un vero messaggio di speranze per costruire un futuro fondato sulla legalità e la vittoria come premio finale dello Stato, perchè con questo busto viene consegnato simbolicamente alla cittadinanza il valore della Giustizia".