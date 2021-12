Futuro dello stadio "Bordonaro", il sindaco: "Cercheremo nuove strade progettuali"

Futuro dello stadio "Carlotta Bordonaro, il punto arriva in Consiglio comunale. Dopo le complesse vicende dovute al parere negativo della Soprintendenza ai beni culturali rispetto al progetto di manutenzione straordinaria della struttura, i consiglieri della lista “Soprattutto Canicattì” Angelo Cuva, Calogero Muratore e Giangaspare Di Fazio, hanno presentato una mozione finalizzata alla presentazione di un ricorso avverso il provvedimento di diniego.

Una mozione che è stata bocciata con 13 voti contrari e 6 astenuti. Per lo stadio l’amministrazione, come spiegato in aula dal sindaco Corbo, intende procedere con la valutazione "di altre strade progettuali al fine di pervenire ai risultati desiderati salvaguardando la villa comunale e al tempo stesso consegnando uno stadio consono alla Città".