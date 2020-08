"Hanno ceduto hashish a dei giovani", denunciata una coppia

La guardia non si abbassa. Mai. Specie in estate quando il già dilagante fenomeno dello spaccio di stupefacenti subisce una vera e propria impennata. E anche a Canicattì, così come in altre realtà dell'Agrigentino, hashish e marijuana circolano a "fiumi". L'esserci sempre della polizia fa sì però che gli agenti tengano lo sguardo ben puntato sulle aree sensibili, dedicandosi al controllo dei giovani tanto durante il week end quanto durante il resto della settimana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie ad una brevissima attività investigativa, proprio i poliziotti del commissariato di Canicattì sono riusciti a notare movimenti sospetti da parte di una coppia. Una quarantenne e un cinquantenne, entrambi di Canicattì, che, stando all'accusa, avrebbero ceduto droga a qualche giovane. I due sono stati appunto identificati e denunciati alla Procura. L'ipotesi di reato contestata è illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due - sulla base delle indagini dei poliziotti - avrebbero ceduto hashish.