Siringhe abbandonate per strada, cresce l'allarme per i residenti

Siringhe, utilizzate dai tossicodipendenti, abbandonate per strada. Dopo contrada Casal Gelardi, zona Castello e Torre dell'orologio l'allarme arriva anche nelle contrade Gulfi e Montagna. I residenti delle varie zone oltre a trovare le siringhe utilizzate per bucarsi, hanno rinvenuto decine e decine di flaconcini di metadone. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. E' sempre più allarme droga, dunque, a Canicattì dove non soltanto lo spaccio avviene - a qualsiasi ora del giorno e della notte - in diversi punti della città, ma dove, appunto, è possibile ritrovare flaconcini e siringhe. Le forze dell'ordine, già da tempo, hanno ingaggiato una vera e propria "guerra" contro lo spaccio e il consumo di stupefacenti, ma i canicattinesi sono preoccupati tanto per le cessioni quanto, forse soprattutto, per questo genere di rinvenimenti che potrebbero anche venire in contatto con dei bambini.

