Dopo il mini-rimpasto, Di Ventura ridistribuisce le deleghe

Il sindaco Ettore Di Ventura, venerdì, ha sostituito due assessori dimissionari, Rosa Maria Corbo e Angelo Messina. Dopo il giuramento delle due nuove amministratrici, Enza Licata e Flavia Li Calzi, il primo cittadino ha ridefinito le deleghe dell’intera compagine. Queste, nelle specifico, le competenze assegnate: Angelo Cuva:assessorato alle Risorse Culturali e Sportive con delega ai seguenti servizi ed attività - Pubblica Istruzione, Formazione, Beni ed Attività Culturali, Strutture ed Attività Sportive, Promozione Turistica, Eventi e Spettacoli, Agenda Digitale; Fabio Di Benedetto: assessorato al Personale e al Patrimonio con delega ai seguenti servizi ed attività - Personale, Patrimonio, Polizia Municipale, Mobilità Urbana e Viabilità, Rapporti con il Consiglio Comunale, e Servizi Demografici; Giangaspare Di Fazio: vice sindaco e assessorato allo sviluppo territoriale con delega ai seguenti servizi ed attività - Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Centro Storico, Verde Pubblico, Decoro Urbano,Edilizia Privata, Infrastrutture, Servizi Cimiteriali, Politiche Energetiche, Protezione Civile e Società Partecipate; Antonio Giardina: assessorato alle Politiche Sociali con delega ai seguenti servizi ed attività - Solidarietà ed Inclusione Sociali, Politiche per la famiglia, Politiche per i minori, Politiche per i disabili, Politiche per gli anziani; Flavia Li Calzi: assessorato allo sviluppo Economico e pari opportunità con delega ai seguenti sevizi ed attività - Politiche per l'agricoltura, Commercio, Artigianato e Manufatturiero, Politiche per il terziario, Sviluppo Economico, Programmazione Europea, Rapporti con le associazioni e il volontariato, Politiche giovanili e pari opportunità; Vincenza Rita Licata: assessorato alle risorse finanziarie con delega ai seguenti servizi ed attività - Bilancio, Finanze, Tributi; Umberto Palermo: assessorato all'Ambiente con delega ai seguenti servizi ed attività -Gestione del ciclo integrato dei rifiuti, Tutela del suolo dell'acqua e dell'aria, Salute Pubblica, Tutela degli animali, Prevenzione e Contrasto del Randagismo.

“Auguro a tutti i miei assessori un ottimo ed efficacelavoro a servizio della città” - ha detto il sindaco Ettore Di Ventura - .