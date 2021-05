Due incendi di auto in meno di 24 ore, commerciante nel "mirino"

Ha subito due incendi di auto in circa 24 ore. Dopo il rogo, registratosi nella notte fra sabato e domenica, dell’Audi A4, nella notte fra domenica e ieri, è “toccato” alla Bmw. E questa volta le fiamme si sono ulteriormente estese anche ad una Lancia Libra che era posteggiata, lungo viale Ettore Majorana, a pochi passi e hanno annerito il prospetto del palazzo innanzi al quale la Bmw era stata lasciata. Se nella prima circostanza, i carabinieri hanno ritrovato e sequestrato una bottiglia contenente tracce di liquido infiammabile, nell’ultima invece non sono stati ritrovati indizi per poter parlare esplicitamente di matrice dolosa.

Ma due roghi di auto, tutte della stessa persona, nel giro di 24 ore sono comunque più che sufficienti per far propendere le investigazioni su una matrice dolosa anche del secondo incendio. Ad essere finito nel “mirino” dei danneggiamenti fatti col fuoco è un commerciante trentenne. Un uomo che è stato già sentito dai carabinieri. Lungo viale Ettore Majorana, nella notte fra domenica e ieri, si sono precipitati, non appena è scattato l’allarme, i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, i militari dell’Arma appunto e, in ausilio, pure una pattuglia della polizia di Stato. Il fuoco ha divorato, letteralmente, sia la Bmw del commerciante trentenne di Canicattì che la Lancia Libra di un residente della zona.