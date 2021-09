Scuola media "Gangitano", due alunni positivi al Covid: docenti di nuovo in quarantena

Gli insegnanti, nei giorni scorsi, erano stati già in isolamento e poi, dopo l'esito negativo del tampone, erano rientrati in classe, adesso sono nuovamente a casa in attesa di ulteriori esami diagnostici

Sono saliti a due gli studenti della scuola media Gangitano che sono in isolamento domiciliare perché positivi al Covid. Motivo per il quale alcuni docenti che, nei giorni scorsi, erano stati già in quarantena e poi, dopo l'esito negativo del tampone, erano rientrati in classe, adesso sono nuovamente a casa in attesa di ulteriori esami diagnostici. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. A confermare che la situazione è sotto controllo è stato il dirigente scolastico Ivan Capucci: "Tutto il nostro personale - ha detto al quotidiano catanese - è vaccinato con doppia dose e munito di green pass. I contagiati sono due alunni che sono però asintomatici o con sintomi lievi. Come da prassi, gli alunni e i docenti direttamente coinvolti sono stati posti in quarantena".