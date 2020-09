Incidente: scontro fra suv e scooter, due minorenni in ospedale

Due minorenni sono finiti in ospedale, e uno è stato trasferito al "San Giacomo d'Altopasso" per un intervento chirurgico, dopo un incidente stradale verificatosi lungo via Vittorio Emanuele a Canicattì. A scontrarsi, per cause ancora in corso di ricostruzione, sono stati un Piaggio Liberty con a bordo i due ragazzi e un Suv Bmw X3. Il conducente dello scooter è finito pesantemente sul selciato e s'è fratturato il femore. E' stato, appunto, trasferito all'ospedale di Licata per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Contusioni e traumi vari invece per il passeggero che è stato comunque trattenuto, in osservazione sanitaria, all'ospedale Barone Lombardo.

