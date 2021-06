Mette i mastelli davanti la porta e viene scippata da un rapinatore solitario: vittima una 72enne

Stava riponendo i mastelli per la raccolta differenziata davanti la porta d'ingresso della sua abitazione. E' stata, in maniera fulminea, spinta in casa, minacciata con un coltello da un uomo - con il volto travisato - che le ha strappato la collana d'oro. Vittima della rapina, messa a segno ieri mattina: alle 7 circa, nel quartiere Borgalino di Canicattì, una pensionata settantaduenne.

Il malvivente, arraffata la collana, è fuggito a gambe levate - ed ha fatto perdere ogni sua traccia - per le vie del quartiere.

Del caso di microcriminalità si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Canicattì che praticamente per l'intera giornata hanno battuto le vie d’accesso e di uscita da Borgalino, alle ricerca delle tracce lasciate dal rapinatore solitario. I militari stanno adesso controllando tutti i volti noti della città perché l'idea è che il malvivente possa essere uno dei pregiudicati di Canicattì.