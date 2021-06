Scippa anziana davanti casa: è il secondo colpo nell'arco di pochi giorni

A finire nel mirino del delinquente è stata una ottantatreenne: alla donna è stata portata via la collana d'oro che indossava

Prima la settantadenne scippata mentre stava mettendo i mastelli per la raccolta differenziata davanti la sua abitazione. Ieri mattina, una ottantatreenne, anche lei avvicinata mentre era nei pressi della propria abitazione da un delinquente che le ha scippato la collana d'oro. Sembrerebbe essere sempre la stessa la "mano" che - nel rione Borgalino di Canicattì - ha colpito due volte nell'arco di quattro o cinque giorni. Ad indagare, anche su questo nuovo episodio di microcriminalità, sono i carabinieri della compagnia di Canicattì.

Esattamente come nella prima occasione, lo scippatore è fuggito subito dopo il colpo a piedi, dileguandosi tra le stradine del borgo.

La vittima, riavutosi dallo choc e per fortuna incolume, ha chiamato i carabinieri, le cui pattuglie hanno perlustrato il centro storico alle ricerca delle tracce lasciate dal malvivente solitario. Ogni tentativo di rintracciare il criminale è stato però, almeno per il momento, vano.

I carabinieri hanno già predisposto più intensi servizi di controllo nel centro storico canicattinese, mentre le indagini dei militari valutano la possibilità che i due fatti possano essere stati commessi dallo stesso malvivente.