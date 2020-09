"Ha rubato in quell'abitazione": arrestato e portato in carcere 33enne

"Ha rubato in un'abitazione". E' con questa accusa che un romeno trentatreenne, residente a Canicattì, è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti del commissariato hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dall'ufficio Esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Caltanissetta, a carico di S. D. A.. L'uomo è indagato per l'ipotesi di reato di furto aggravato in abitazione.

Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla casa circondariale di Trapani.

Il furto in abitazione era stato messo a segno, nel 2014, a San Cataldo. Allora, da quella casa vennero portati via preziosi.