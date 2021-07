A zonzo sulla statale con un tasso altissimo di alcol, denunciato 27enne

E’ stato trovato ubriaco – con un tasso altissimo: 2,44 gr/l. – lungo la statale 122. Ha 27 anni l’automobilista, un romeno residente a Delia, che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per guida in stato d’ebbrezza. Quale sanzione accessoria i carabinieri gli hanno anche ritirato, immediatamente, la patente di guida.

Sabato sera, per i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Canicattì avrebbe dovuto essere un ordinario tour de force di controlli in materia di circolazione stradale e viabilità. Lungo la statale 122, all’altezza del chilometro 35, è incappata in questi controlli – erano le 3,10 – la Ford Fiesta guidata dal romeno ventisettenne. I carabinieri del Nor si sono subito accorti che c’era qualcosa che non andava in quel giovane e hanno deciso di sottoporlo all’esame dell’alcoltest. Esame che ha, appunto, dato esito positivo rilevando un tasso alcolemico pari a 2,44 gr/l. E’ scattata dunque la denuncia alla Procura di Agrigento per l’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza e immediatamente, direttamente lungo la statale 122, gli è stata ritirata la patente di guida.