Ritrovato ordigno nel centro di Canicattì, è allarme: chiusa una strada

Un ordigno - che ha tutte le sembianze di un colpo da mortaio - è stato trovato in via Ciro Menotti, a Canicattì. La strada è stata completamente sbarrata al transito e sul posto sono al lavoro polizia e carabinieri. Grande l'allarme che è serpeggiato fra gli esercenti commerciali della zona, tutti increduli e tutti timorosi di dover immediatamente calare le saracinesche delle attività commerciali. In via Ciro Menotti è accorso anche il sindaco Ettore Di Ventura.

Al momento, stando a quanto emerge, non ci sarebbero rischi. La strada resta appunto sbarrata e sono tantissimi i curiosi che, a debita distanza, cercano di sbirciare e capire cosa sia effettivamente accaduto. Ma le forze dell'ordine non fanno - giustamente - avvicinare nessuno. Appare scontato che l'ordigno dovrà essere recuperato da personale specializzato.

La rudimentale bomba (di cui naturalmente si sconosce la capacità offensiva) era - ed è - adagiata all'interno di una cassetta di plastica: di quelle che generalmente si utilizzano per il trasporto di frutta e verdura. E' mistero, al momento, su come siano finiti in mezzo alla strada.