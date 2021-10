Calci, pugna ed urla fra un gruppo di romeni e uno di magrebini: è rissa in pieno centro

Calci, pugni ed urla. In via Capitano Ippolito nei pressi del teatro sociale, a Canicattì, s'è registrata l'ennesima rissa fra un gruppo di romeni e uno di magrebini. Soltanto l'intervento delle forze dell'ordine - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - è riuscito a riportare la calma in una situazione che stava degenerando. Di fatto, i componenti dei due gruppi erano tutti, o quasi, ubriachi. Non passa ormai giorno senza che gente alticcia venga alle mani per futili motivi. Accade fra piazza IV Novembre e via Capitano Ippolito dove i residenti e gli esercenti commerciali chiedono più controlli da parte delle forze dell'ordine e maggiore sicurezza.