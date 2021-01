"Rapina in posta privata e furti in negozi e case", arrestato un romeno

E' stato ritenuto responsabile di una rapina aggravata in una agenzia postale, la "Posta Si", nonché di più furti commessi in negozi o abitazioni di Canicattì. E' in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico che, nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato un romeno.

A firmare l'ordinanza è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento. Dell'attività investigativa prima e dell'arresto dopo si sono occupati i poliziotti del commissariato di Canicattì, coordinato dal vice questore Cesare Castelli. L'inchiesta ha permesso di raccogliere elementi utili per poter ritenere responsabile il giovane dei diversi reati contro il patrimonio. Reati che, inevitabilmente, avevano creato - a Canicattì - un grande allarme sociale.