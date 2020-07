Assalto con un fucile in casa di un afgano per rapinarlo di 200 euro, in tre a giudizio

In tre, con un fucile in mano, che poi si rivelò essere un'arma giocattolo, avrebbero fatto irruzione in casa di un afgano per rapinarlo di un portafogli contenente 200 euro. Dopo la denuncia della vittima, che riuscì a metterli in fuga, e le misure cautelari decise allora dal giudice, la vicenda approda in aula per il processo.

Il giudice dell'udienza preliminare Francesco Provenzano ha disposto il rinvio a giudizio di Ferdinando Licata, 47 anni; Laura Savaia, 25 anni e Martina Aliotta, 22 anni. Sono accusati di concorso in tentata rapina aggravata. I fatti al centro della vicenda risalgono al 5 maggio del 2019.

I tre imputati, che hanno nominato come difensore, l'avvocato Calogero Meli, avrebbero fatto irruzione in casa dello straniero. Mentre le due donne rovistavano nell'armadio, Licata avrebbe tenuto puntato il fucile (senza tappo rosso e all'apparenza del tutto normale) contro l'uomo minacciandolo per avere i soldi. L'afgano riuscì a reagire e metterli in fuga.

Poi presentò una denuncia al commissariato e i tre, nei giorni successivi, furono identificati e sottoposti ad una misura cautelare. Adesso il caso passerà al vaglio del dibattimento in programma a partire dal 19 ottobre davanti ai giudici della prima sezione penale.