"Aveva un cellulare rubato durante una rapina ad un corriere": denunciata

E' stata trovata in possesso - stando all'accusa formalizzata - di un telefono cellulare che, fra le altre cose, componeva la refurtiva di un colpo messo a segno ai danni di un corriere di Canicattì. E' per l'ipotesi di reato di ricettazione che una quarantenne di Canicattì è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A fare scattare la segnalazione, dopo aver portato a termine una specifica attività investigativa, sono stati i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento.

Non ci sono conferme istituzionali, ma appare scontato che l'attività investigativa - della Squadra Mobile che è coordinata dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi - su quella rapina fatta al corriere vada ancora avanti.