Coltello in pugno rapina un corriere in pieno giorno, portati via 2.600 euro

Stava per consegnare un pacco quando è stato avvicinato da un uomo, con il volto coperto e un coltello in pugno, che lo ha minacciato e costretto a consegnare quanto in suo possesso: 2.600 euro e un assegno bancario di 350 euro. Ad essere rapinato – e non è la prima volta che accade a Canicattì – è stato un corriere. Un quarantottenne che ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri.

I militari dell’Arma hanno subito avvisato il sostituto procuratore di turno dell’episodio di microcriminalità e hanno avviato le indagini per provare ad identificare il balordo che dopo aver arraffato soldi ed assegno si è dileguato a piedi per le vie del centro. Tutto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì in via Madonna delle Rocche, una zona che non dovrebbe essere coperta – ma anche ieri le verifiche dei militari dell’Arma di Canicattì risultavano essere in corso – da nessun impianto di videosorveglianza, né pubblico e nemmeno privato.