Ospedale "Barone Lombardo", posti letto per contagiati da Covid-19 esauriti

Cinque i posti disponibili. Cinque quelli occupati. Non c'è più posto per pazienti affetti da Covid-19 all'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. Uno degli ultimi pazienti ricoverati è giunto da Nicosia e la camera a pressione negativa che era stata realizzata lo scorso mese di marzo - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - s'è riempita. Oltre al paziente ennese vi erano già altri 4 degenti provenienti da Castrofilippo, Ravanusa, Canicattì, Nicosia e Capizzi. Si tratta di pazienti che hanno bisogno di essere aiutati nella respirazione.

Una situazione veramente delicata quella che s'è determinata all'ospedale di Canicattì che, avendo tutti i posti occupati, al momento, non può più accettare ricoveri di persone che hanno patologie legate al coronavirus. L'Asp aveva attrezzato, nei mesi scorsi, l'ex reparto di Rianimazione che non è però mai entrato in funzione a camera a pressione negativa. All'ospedale di contrada Giarre, da qualche giorno, inoltre, non è più possibile effettuare visite ai parenti ricoverati nei vari reparti. Anche chi deve effettuare una visita specialistica o un esame deve recarsi obbligatoriamente da solo nella struttura sanitaria.