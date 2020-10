Sassaiola contro la donna che non ha voluto pagare, bloccato parcheggiatore abusivo

Chiede, anzi pretende, i soldi per consentire la sosta all'interno del parcheggio dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. L'automobilista, una donna, non si lascia intimorire e invita il giovane a non perseverare nell'insistente richiesta, "altrimenti avrebbe chiamato la polizia". Parole che, verosimilmente, il giovane non avrebbe digerito tant'è che dopo aver consentito alla donna di uscire dall'abitacolo dell'autovettura, ha iniziato - stando all'accusa - ad ingiuriarla e minacciare di graffiarle ma macchina. Ad un certo punto, le avrebbe anche scagliato contro delle grosse pietre che la donna è riuscita a schivare perché s'è repentinamente rifugiata all'interno della guardiola dell'ospedale.

Non appena la pattuglia del commissariato di Canicattì, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli, è giunta nel parcheggio, i poliziotti hanno constatato che la carrozzeria della macchina era stata veramente graffiata, in più punti, con un oggetto appuntito. Il parcheggiatore abusivo, nativo di Castrofilippo, è stato identificato e denunciato, alla Procura di Agrigento, per le ipotesi di reato di estorsione e danneggiamento aggravato.

La divisione Anticrimine – ufficio Misure di prevenzione e sicurezza – ha emesso a suo carico un foglio di via obbligatorio con il divieto, per tre anni, di fare ritorno a Canicattì.