"Schiaffi e morsi alla moglie", gip: divieto di avvicinamento alla vittima

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto del quarantacinquenne di Canicattì e ha disposto la misura del divieto di avvicinamento alla moglie. L'indagato dovrà, dunque, d'ora in avanti stare a debita distanza dall'abitazione della donna, dall'eventuale luogo di lavoro e dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Ad arrestarlo - per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia - erano stati i poliziotti del commissariato di Canicattì e inizialmente l'uomo era stato posto ai domiciliari.

L'uomo, forse ubriaco, avrebbe picchiato la moglie. Il quarantacinquenne si sarebbe scagliato contro la moglie, colpendola con schiaffi e pugni al volto e le avrebbe anche dato un morso ad un braccio. Ad intervenire tempestivamente, scongiurando di fatto il peggio, sono stati i poliziotti del commissariato di Canicattì che hanno bloccato l'esagitato.