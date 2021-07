Trovata piantagione di marijuana dal valore di circa 250 mila euro, arrestato 36enne

Una piantagione di marijuana – con circa 4.200 piante, dal valore di circa 250 mila euro, - è stata scoperta, dalla polizia, in contrada Corrige Sanfilippo, in territorio di Canicattì. Un trentaseienne, Giuseppe Savio Bonvissuto, è stato arrestato per le ipotesi di reato di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di arma e munizioni. L’uomo, in attesa dell’esito dell’udienza di convalida, è stato posto – su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta aperto, - ai domiciliari.

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento e quelli del commissariato di Canicattì, oltre alla maxi piantagione di marijuana con circa 4.200 piante, hanno trovato – stando sempre all’accusa formulata dagli investigatori – all’interno di un fabbricato rurale il giovane canicattinese che è risultato essere in possesso, pare la tenesse alla cintura, di una pistola semiautomatica di fabbricazione spagnola, calibro 7,65, completa di caricatore con sette cartucce.

Durante la perquisizione domiciliare e personale, i poliziotti avrebbero inoltre rinvenuto e sequestrato 2,9 chili di inflorescenze essiccate; 3,7 chili di fogliame essiccato e 700 grammi di arbusti privi di foglie. Poste sotto sequestro – stando sempre alle accuse formulate dai poliziotti della Squadra Mobile e da quelli del commissariato di Canicattì – anche 36 cartucce calibro 7,65 e un furgone munito di sponda idraulica, mezzo che è risultato essere posteggiato nei pressi dell’appezzamento di terreno e che i poliziotti hanno ritenuto che avrebbe potuto essere utilizzato per il trasporto della sostanza stupefacente.