A giudizio per pestaggio che provocò emorragia ai reni, cancellata condanna in appello

"Non doversi procedere perché il reato è divenuto improcedibile": la riforma Cartabia, che non consente che si celebrino più processi in assenza di querela per le ipotesi di lesioni con prognosi inferiore ai 40 giorni, salva il 34enne Nicolò Lentini, di Canicattì, finito a processo per un brutale pestaggio ai danni di un rumeno che, in seguito alle botte ricevute, riportò pure un'emorragia ai reni.

L'episodio risale al 10 settembre del 2016. Lentini, dopo una banale lite legata alla restituzione di alcune casse acustiche, avrebbe picchiato un conoscente a calci e pugni in tutto il corpo e, in particolare, sulla schiena provocandogli un grave trauma. I medici misero a referto una prognosi di 30 giorni e, in primo grado, il giudice monocratico di Agrigento, Andrea Terranova, nel luglio dello scorso anno, gli aveva inflitto sei mesi di reclusione pur in assenza di una querela che non è stata mai presentata.

La sentenza è stata impugnata dal difensore, l'avvocato Calogero Lo Giudice, e i giudici della Corte di appello, visto che pochi mesi dopo il verdetto di primo grado è entrata in vigore la riforma Cartabia che rende il reato improcedibile, hanno cancellato la condanna.