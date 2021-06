"Molestie e minacce nonostante il divieto di avvicinamento", arrestato 37enne

In esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare – emessa dal giudice per le indagini preliminari - i carabinieri hanno posto ai domiciliari l'indagato

E’ in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare – emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento - che i carabinieri di Canicattì hanno arrestato, e posto ai domiciliari, un disoccupato trentasettenne. Stando a quanto è emerso dal fittissimo riserbo dei carabinieri della compagnia di Canicattì, il trentasettenne da tempo perseguiterebbe la coppia, motivo per il quale a suo carico era stata disposta la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime. Misura che avrebbe però, e anche ripetutamente, violato, tant’è che è stata aggravata.