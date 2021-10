"Ucciso dal vicino a colpi di pistola per una stradella contesa", in aula gli ultimi testi dell'accusa

"Sono state trovate alcune tracce riconducibili a polvere da sparo e altre che potrebbero essere sangue umano, non tutti gli elementi però ci hanno dato delle informazioni certe anche perchè l'auto era usata per i trasporti in campagna e non era in condizioni ottimali per evitare contaminazioni".

Gli accertamenti scientifici sull'auto dell'imputato hanno chiuso il primo giro di testimoni al processo, davanti alla Corte di assise presieduta da Alfonso Malato, in cui è imputato il settantene Carmelo Rubino, con l'accusa di avere ucciso, sparandogli due colpi di pistola in testa, il vicino di casa Vincenzo Sciascia Cannizzaro con cui aveva avuto dei contrasti legati all'uso di una stradella.

La lista dei testi del pm Paola Vetro è stata esaurita con l'audizione di altri due esperti del reparto scientifico dell'Arma che hanno esaminato l'auto alla ricerca di tracce di polvere da sparo e sangue. Parte della relazione su questi accertamenti è stata illustrata nella precedente udienza.

Infine è stata illustrata una relazione su tutti gli elementi trovati nell'auto che ha chiarito alcuni aspetti dell'indagine ma non del tutto perchè alcune tracce sarebbero state incomplete.

Il settantenne sarebbe stato ucciso, il 27 settembre del 2019, dal vicino di casa, suo coetaneo, Carmelo Rubino che ha confessato di avergli sparato pur sostenendo di averlo fatto per difendersi da un'aggressione. Il delitto sarebbe maturato per un contrasto legato all'uso di una stradina di accesso ai terreni di Sciascia Cannizzaro e Rubino in contrada Calici.

Il delitto si è consumato proprio nell'abitazione di campagna della vittima dove l'imputato sarebbe andato con la sua auto mentre il suo rivale stava facendo la vendemmia con alcuni operai.