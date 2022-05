Uccise vicino a colpi di pistola dopo lite per la stradina": chiesto ergastolo per 70enne

Secondo il pubblico ministero Paola Vetro non si trattò di legittima difesa ma fu un omicidio premeditato compiuto per futili motivi e con l'aggravante di avere sorpreso la vittima che stava lavorando nel suo terreno.

Il magistrato della procura ha, quindi, chiesto l'ergastolo per Carmelo Rubino, l'agricoltore pensionato di 70 anni, reo confesso del delitto del coetaneo Vincenzo Sciascia Cannizzaro, anche lui agricoltore, al quale avrebbe sparato due colpi di pistola al volto al culmine di una serie di litigi dovuti al diritto di passaggio su una strada interpoderale che portava ai loro terreni. L'omicidio è avvenuto il 27 settembre del 2019 nel terreno della vittima in contrada Calici, a Canicattì.

L'anziano, durante l'interrogatorio, aveva ammesso di avere sparato due colpi di pistola al volto di Sciascia Cannizzaro, precisando di essere sotto shock e di non ricordare i dettagli di quanto accaduto. In seguito ha spiegato - tesi ribadita pure dai difensori, gli avvocati Francesco Gibilaro e Diego Guadagnino - di avere fatto fuoco per difendersi da un'aggressione e, quindi, che lo avrebbe fatto per legittima difesa.

Secondo il pm, invece, l'imputato "andò deliberatamente con la sua auto nell'abitazione di campagna della vittima, mentre erano iniziati i lavori della vendemmia per ucciderla salvo poi allontanarsi".

Dopo la requisitoria la Corte di assise presieduta da Alfonso Malato ha dato la parola all'avvocato di parte civile Calogero Meli, che difende i familiari della vittima, che si è associato alle richieste di condanna del pm. I difensori dell'imputato illustreranno il loro intervento il 17 maggio.