"Morto per i problemi cardiaci e non per i pugni ricevuti", difesa chiede assoluzione

"La vittima è morta per problemi cardiaci e non per i pugni ricevuti". I difensori del ventinovenne Giuseppe Cutaia - accusato di omicidio preterintenzionale per avere colpito il padre di un amico che, poco dopo, morì - replicano al pm Paola Vetro che, all'udienza precedente, aveva chiesto la condanna a 8 anni e 8 mesi di reclusione.

Secondo gli avvocati Angela Porcello e Diego Guadagnino, Cutaia sarebbe responsabile solo del reato di lesioni e, in ogni caso, avrebbe agito "per legittima difesa". La vittima si chiamava Giuseppe Cacciatore, aveva 46 anni e sarebbe intervenuto in difesa del figlio in occasione di un contrasto con l’imputato.

La vicenda risale al 26 agosto del 2015 quando il ragazzo, secondo la ricostruzione della vicenda, a margine di un incontro per risolvere un litigio precedente avuto con il figlio di Cacciatore, avrebbe colpito con alcuni pugni al volto l'uomo che morì poco dopo. In un primo momento gli inquirenti indagarono per l’ipotesi di reato di lesioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nuova contestazione di omicidio preterintenzionale scaturisce da ulteriori accertamenti medici dai quali si evincerebbe, sostiene l’accusa, un nesso fra i colpi ricevuti e il decesso. Il gup Alessandra Vella emetterà la sentenza il 28 ottobre.