Neonata di 5 mesi in ospedale con emorragia cerebrale: trasferita a Messina

Bimba di cinque mesi, priva di conoscenza, viene portata al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì dove i medici, immediatamente, accertano un'emorragia cerebrale. Subito la "macchina" del trasferimento si mette in moto e la neonata, in gravissime condizioni, viene trasferita in un ospedale di Messina. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Pare che i genitori della piccina non abbiano saputo fornire una spiegazione su quanto è accaduto alla figlia. Stando a quanto emerge, la neonata sarebbe stata male all'improvviso ed è stata portata, mentre iniziava a diventare cianotica, all'ospedale di Canicattì. Accertata la gravità dell'emorragia cerebrale, è stato appunto disposto il trasferimento in una struttura meglio attrezzata. La prognosi sulla vita viene mantenuta riservata.

Le cause dell'emorragia cerebrale non sono per niente chiare. Spetterà ai medici dell'ospedale di Messina stabilire, attraverso indagini cliniche, cosa abbia determinato l'emorragia e se c'è davvero o meno un trauma cranico.