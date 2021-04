"Nascondeva 70 cartucce per pistola nella casa rurale", nei guai un cinquantenne

Nascondeva - non risulterebbe essere chiaro per quale motivo - circa 70 cartucce per pistola, di due diversi calibri. E' per l'ipotesi di reato di detenzione illegale di munizioni che un cinquantenne di Canicattì è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A farlo - nell'ambito di controlli finalizzati alla ricerca di armi e munizioni detenute clandestinamente - sono stati i poliziotti del commissariato cittadino che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli.

Negli scorsi giorni, gli agenti hanno effettuato alcune perquisizioni a canicattinesi ritenuti sospettati. E in una di queste perquisizioni, nell'abitazione rurale di un cinquantenne canicattinese, sono state trovate - abilmente occultate - circa 70 munizioni per pistola, aventi due diversi calibri.

Formalizzata la denuncia, adesso l'attività investigativa dei poliziotti del commissariato di Canicattì è indirizzata a fare chiarezza. Da dove provenivano quelle cartucce? Avevano forse già una destinazione? A cosa sarebbero dovute servire? Questi alcuni dei principali interrogativi che, inevitabilmente, gli agenti di polizia, in queste ore, si stanno ponendo.