"Minacce di morte all'ex convivente del cognato": denunciato 48enne

L'ex convivente, lo scorso febbraio, al termine di una violenta lite scaturita per motivi di gelosia, l'ha accoltellata.

Il cognato dell'uomo la minacciava invece di portare a termine quel tentato omicidio. Ma, nelle ultime ore, è finito nei guai: il quarantottenne romeno, D. F., è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'ipotesi di reato contestata è proprio minacce di morte. A procedere, a conclusione di elaborate indagini, è stata la polizia.

Lo scorso giugno, al commissariato di Canicattì - che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli - è stata presentata una denuncia. La donna aveva interrotto una burrascosa relazione con il proprio convivente, segnalando di ricevere reiterate e violente minacce.

D. F., cognato dell'ormai ex convivente della donna, stando all'accusa, avrebbe ripetutamente intimidito la quarantatreenne con la minaccia di portare a compimento il tentativo di omicidio fatto dal convivente a febbraio. Fu proprio in quella circostanza che, durante una violenta lite determinata dalla irrazionale gelosia del convivente, la donna venne accoltellata. Per il tentato omicidio, lo scorso 3 febbraio il compagno della 43enne è stato sottoposto a fermo dai poliziotti del commissariato e da quelli della Squadra Mobile della Questura di Agrigento.