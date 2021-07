Litigano per un uomo al panificio, la polizia allontana le due donne

Si incontrano, forse per caso, in un panificio e iniziano a discutere, anche animatamente, per un uomo, creando disturbo all’interno dell’esercizio commerciale. A “scontrarsi” verbalmente sono state l’ex e l’attuale convivente del canicattinese. Il titolare del panificio, non sapendo che pesci pigliare, prima che l’alterco degenerasse, ha chiamato la polizia.

E’ accorsa la prima pattuglia disponibile e gli agenti hanno trovato le due donne – di 49 e 45 anni, anche loro di Canicattì, - che parlavano tranquillamente. Quando i poliziotti sono arrivati, stando alle ricostruzioni ufficiali, le due donne non si scambiavano più nessuna accusa riguardo a quell’uomo. Entrambe, tuttavia, anche per evitare che il diverbio potrebbe nuovamente tornare ad esplodere creando fastidi e disturbi all’interno dell’esercizio commerciale, dopo essere state identificate, sono state allontanate dal panificio. La richiesta del titolare era, del resto, proprio questa: evitare che la clientela venisse disturbata o infastidita da quella discussione del tutto privata, legata a rapporti sentimentali delle donne, all’interno del locale.