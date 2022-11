L'intimidazione al sindaco di Canicattì, gli attestati di solidarietà

Tanti attestati di solidarietà al sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, per l'intimidazione subita: al Municipio ha ricevuto una lettera anonima, piena di insulti e minacce di morte, con cui veniva invitato a dimettersi.

Il deputato regionale Carmelo Pace: "Non fermeranno il suo impegno"

"Esprimo solidarietà al sindaco Vincenzo Corbo e condanno fermamente le inaccettabili minacce ricevute, alle quali occorre rispondere tenendo ferma la barra sulla difesa di tutte le istituzioni e gli strumenti della democrazia. Sono convinto che questi atti non fermeranno il suo impegno quotidiano per Canicattì e la sua gente”. Così il deputato regionale Carmelo Pace.

La sezione canicattinese di Fratelli d'Italia: "Solidarietà e vicinanza morale"

Il segretario cittadino Gero Drago, insieme ai consiglieri comunali Daniela Marchese Ragona e Giuseppe Lalicata e ai componenti dei consiglio direttivo di Fratelli d’Italia Canicattì, esprime "solidarietà e vicinanza morale per il vile atto di minacce e insulti subito. Riteniamo - aggiungono - che la critica, l’opposizione e il confronto sulle cose che non vanno o che potrebbero essere migliorate nella nostra città debba essere sempre fatto nelle sedi opportune e con modi e atteggiamenti civili".

Il sindaco di Naro: "La solidarietà non basta più, scriverò al ministro"

"Sono vicina al sindaco Vincenzo Corbo, con il quale sto condividendo importanti battaglie a difesa della nostra comunità, per l’odiosa lettera di minacce e insulti ricevuta".

Lo ha detto il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, che aggiunge: "Credo però che la solidarietà non basti più: per questo scriverò al ministro dell’Interno per chiedere interventi su base nazionale a tutela dei sindaci soprattutto per quanto riguarda i reati d’odio".