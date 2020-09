Incidente: tenta d'attraversare il passaggio a livello e abbatte la barriera, automobilista in ospedale

Tenta di attraversare il passaggio a livello mentre le barriere si stavano bassando e quando il semaforo era già rosso. Nell'impatto, l'automobilista ha divelto la barriera ed ha provocato l'immediato stop al treno Canicattì-Modica che, in quel momento, era in transito. E' accaduto tutto, ieri pomeriggio, lungo via Garibaldi a Canicattì.

L’automobilista, ferito al volto, è stato trasportato in ospedale, al "Barone Lombardo", dai sanitari del 118. Sul posto è intervenuto anche il personale delle Ferrovie dello Stato che si è subito mobilitato per ripristinare la tratta ferroviaria che è rimasta però interrotta, per circa 2 ore e mezza, fino alle 19:30. Inevitabili le ripercussioni sul traffico cittadino.

Il passaggio a livello è stato posto in sicurezza e presidiato dai carabinieri dell’aliquota Radiomobile del Nor della compagnia di Canicattì, impegnati anche nei rilievi tecnici. L’automobilista è risultato essere un uomo già segnalato alle autorità per uso di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza alcolica.