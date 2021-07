Brucia container adibito ad ufficio: è mistero sulle cause, aperta inchiesta

Non è stata esclusa la natura accidentale, né tantomeno quella dolosa. A denunciare il danneggiamento a mezzo incendio è stato un cinquantottenne

Nessuna ipotesi investigativa è stata esclusa. Un incendio ha devastato un container adibito ad ufficio di un'azienda. E' accaduto in contrada Rinazzi a Canicattì. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino che non hanno potuto accertare, dopo aver avuto la meglio sull'incandescente fronte, la natura del rogo. Non è stata pertanto esclusa la natura accidentale, né tantomeno quella dolosa. A denunciare il danneggiamento a mezzo incendio al commissariato di polizia di Canicattì, dopo che sul posto è intervenuta una Volante, è stato il canicattinese cinquantottenne.

I poliziotti, cercando validi spunti investigativi per fare immediatamente chiarezza sul misterioso episodio, gli hanno rivolto le "classiche" domande: se avesse avuto dissidi o problemi con qualcuno, se avesse o meno dei sospetti. Fitto, anzi categorico, è il riserbo degli investigatori che non hanno, di fatto, lasciato trapelare neanche la più piccola indiscrezione. Pare che si indaghi su un fronte di trecentosessanta gradi, senza nulla escludere, né niente privilegiare. E' stata naturalmente - è la prassi - avvisata la Procura della Repubblica di Agrigento.

Non è escluso, ma mancano appunto le conferme istituzionali, che i poliziotti delle Volanti del commissariato di Canicattì abbiano già verificato se in zona vi siano o meno delle telecamere private. Impianti di video sorveglianza che potrebbero, qualora esistenti appunto, aver ripreso magari dei movimenti o delle presenze sospette. La denuncia, formalizzata dal cinquantottenne canicattinese, è contro ignoti.

Servirà, verosimilmente, del tempo affinché i poliziotti riescano ad inquadrare che cosa sia accaduto e cosa effettivamente abbia innescato l'incendio che ha pesantemente danneggiato il container adibito ad ufficio.