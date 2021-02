Guidava auto sottoposta a fermo amministrativo senza patente: denunciato

Il giovane era stato già sorpreso alla guida in passato senza il certificato, che gli è stato ritirato per altre vicende

Era alla guida della sua auto anche se la patente gli era stata revocata con recidiva nei due anni precedenti. A "pizzicarlo" sono stati gli uomini del Commissariato di Canicattì durante un'attività di controllo del territorio.

E' bastata una veloce verifica dei documenti per accertare che il giovane era stato già trovato alla guida di un’autovettura senza la patente di guida poiché ritirata per altre vicende e circolava per di più con un'automobile sottoposta a fermo amministrativo poiché priva di copertura assicurativa.

L'automobilista è stato denunciato.