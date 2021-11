Giura la giunta di Corbo: ecco tutte le deleghe attribuite

Hanno giurato stamani gli assessori della nuova giunta municipale del sindaco Corbo. Questi nomi e tutte le deleghe già attribuite:

Patrizia Bennici: vice sindaco e assessore alle risorse finanziarie con delega ai servizi bilancio, finanze, tributi e pari opportunità;

Francesco Giordano: assessore alle politiche sociali, solidarietà ed inclusione sociale, politiche per la famiglia, politiche per i minori, politiche per i disabili e politiche per anziani;

Massimo Muratore: assessore alla pianificazione territoriale, lavori pubblici, centro storico, verde pubblico, decoro urbano, edilizia privata, infrastrutture, servizi cimiteriali e protezione civile;

Alberto Tedesco: assessore a personale, rapporti con il Consiglio comunale, agenda digitale, servizi demografici, polizia municipale, mobilità urbana e viabilità;

Giuseppe Corsello: assessore a sport, turismo, spettacolo, grandi eventi, promozione turistiche, rapporto con le associazioni ed il volontariato e politiche giovanili;

Vincenzo Sciabica: assessore a politiche per l'agricoltura, commercio, artigianato e manifatturiero, programmazione europea e società partecipate;

Lillo Ferrante Bannera: assessore a pubblica istruzione, beni ed attività culturali, gestione del ciclo integrato dei rifiuti, tutela del suolo, dell'acqua e dell'aria, salute pubblica, tutela animale e randagismo.