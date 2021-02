"Il giardino degli odori e dei sapori" aperto su richiesta per i disabili

Il "Giardino degli odori e dei sapori", all'interno del Centro culturale San Domenico sarà aperto alle persone in condizione di disabilità. A disporlo è l'amministrazione comunale.

"Abbiamo voluto dare un piccolo segno d'attenzione alle persone fragili - dice una nota - , un segno della forte responsabilità che sentiamo nei confronti di chi vive in condizione di

disabilità. A loro apriamo giardino affinché possano praticare attività motoria in tranquillità e sicurezza, rilassandosi e svagandosi all'aria aperta. Nel rispetto delle norme e dei protocolli per la riduzione del rischio da Covid-19, il giardino potrà essere punto di riferimento per le persone che vivono una condizione di fragilità, che saranno ospitate insieme ai loro accompagnatori".

La struttura sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì, solo previa prenotazione da effettuare tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.