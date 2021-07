Sfondano il lunotto dell'auto e rubano orologio e collanina: vittima presenta denuncia

Lasciano la macchina, una Volkswagen Golf, posteggiata sotto casa e, al momento di riprenderla, trovano il lunotto posteriore sfondato e dall’abitacolo i ladri hanno portato via un orologio da donna, marca Cronotec, e una collanina con cuoricino di bigiotteria. Durante la notte, dei balordi – ritenendo che quegli oggetti lasciati inavvertitamente in macchina, dalla moglie del proprietario, fossero di valore – ha danneggiato la vettura e messo a segno il furto. In via Regina Margherita a Canicattì, una volta scattato l’allarme, s’è precipitata una pattuglia delle Volanti del commissariato cittadino.

I poliziotti hanno constatato il danneggiamento e raccolto la denuncia di furto formalizzata, a carico di ignoti, dalla proprietaria degli oggetti asportati. Sono state subito avviate le indagini. Fitto è il riserbo investigativo, ma è scontato che quale primo passaggio, i poliziotti abbiano già verificato l’eventuale presenza – lungo via Regina Margherita, laddove era stata lasciata parcheggiata l’utilitaria – di eventuali impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Telecamere che naturalmente potrebbero indirizzare le indagini.