"Sorpresi a rubare rame nell'ex mercatone", arrestati due canicattinesi in trasferta

I carabinieri di San Cataldo hanno arrestato due giovani di Canicattì – T.G. e M.V. – per l'accusa di furto aggravato.

I due, in particolare, sono stati sorpresi in flagranza a rubare notevoli quantità di rame dai locali dell’ex Mercatone Europa.

Il giudice monocratico del tribunale di Caltanissetta ha convalidato gli arresti non applicando alcuna misura cautelare. I due canicattinesi, che hanno nominato come difensore l’avvocato Angelo Asaro, sono così tornati in libertà in attesa del processo per direttissima.