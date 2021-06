Ennesimo furto di Fiat Punto, scompare nel nulla l'auto di una imprenditrice

Non si ferma. La “banda della Fiat Punto” continua a far scomparire le autovetture, posteggiate tanto in centro quanto nelle zone di periferia di Canicattì, provocando danni – più che importanti – ai proprietari dei mezzi. La nuova denuncia per furto aggravato, a carico di ignoti, è stata formalizzata – alla stazione dei carabinieri – da una imprenditrice trentasettenne. La donna aveva lasciato parcheggiata, alle 21,30 circa dello scorso 8 giugno, la sua Fiat Punto in via Toti.

L’indomani mattina, alle 10,30 circa, quando s’è apprestata a riprendere la macchina, l’utilitaria non c’era più. Praticamente inutile ogni tentativo della donna di verificare se, magari, l’aveva lasciata poco distante da dove effettivamente si ricordava. Ancora una volta, i delinquenti – coloro che compongono la cosiddetta “banda della Fiat Punto” – sono riusciti ad arraffare l’ennesima utilitaria senza lasciarsi alcuna traccia dietro le spalle.

I colpi di Fiat Punto ormai, fra Canicattì e dintorni, neanche si contano più. I carabinieri hanno avviato l’attività investigativa e come primo passaggio si sono sincerati sulla presenza di eventuali telecamere di video sorveglianza pubbliche o private. Fitto è, come sempre, il riserbo dei militari dell’Arma.