Forzano la porta di ingresso dell’Utc e scassano i distributori di snack e bevande: è furto

Forzano la porta di ingresso dell’ufficio tecnico del Comune, in via Domenico Cirillo, e poi si accaniscono contro il distributore automatico di bevande e snack, riuscendo a rubare tutte le monete che erano custodite nelle cassette. Ad indagare sul furto aggravato, accompagnato da danneggiamento, sono i carabinieri della compagnia di Canicattì che hanno raccolto la denuncia a carico di ignoti. Il “colpo” sarebbe stato messo a segno durante le ore di chiusura degli uffici: tra le ore 19 e le 7,50 dell’indomani mattina.

A fare la scoperta della porta di ingresso forzata prima e dei distributori automatici scassati dopo sono stati gli impiegati comunali che si sono appunto rivolti ai militari dell’Arma della stazione cittadina. Il danno economico, ieri, non risultava essere stato ancora quantificato nell’esatto ammontare. E’ certo però che è stato portato via l’intero incasso e che non risulta esserci alcuna copertura assicurativa per questa razzia. Spetterà, adesso, ai militari dell’Arma provare ad identificare – anche se, a quanto pare, i malviventi non si sono lasciati tracce dietro le spalle – i ladri.