Va al supermercato e dalla borsa le sparisce il cellulare: denunciato furto

Era in un supermercato del centro del paese e avrebbe dovuto essere un ordinario momento di spesa per la famiglia. Qualcuno però, approfittandosi della distrazione della donna e forse anche del fatto che la borsetta fosse stata chiusa in malo modo, è riuscito – senza essere minimamente notato – a portare via il telefono cellulare che la donna, una canicattinese, aveva all’interno della borsetta. Il furto è stato, nel momento in cui la donna s’è accorta del fatto che il suo telefonino s’era volatilizzato nel nulla, denunciato ai poliziotti del commissariato di Canicattì.

Agenti che hanno subito avviato le indagini e che, come primo passaggio investigativo, hanno passato in rassegna le immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato dove è stato messo a segno, appunto, il furto. Fitto il riserbo investigativo dei poliziotti del commissariato di Canicattì che non hanno lasciato trapelare, ieri, nessuna indiscrezione sul contenuto delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ossia se il furto del telefono cellulare d’ultima generazione, e dunque l’autore, sia stato inquadrato o meno dalle telecamere. Servirà del tempo per provare a dare un nome e cognome all’autore del colpo che ha agito con mano assai leggera.