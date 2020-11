Mentre la padrona di casa dorme, i ladri svaligiano l'abitazione

Mentre la proprietaria dorme al piano di sopra, i ladri svaligiano il piano di sotto. E' accaduto - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - in un'abitazione fra tra viale Regina Margherita e via Pirandello. I malviventi sono riusciti ad intrufolarsi dopo aver forzato il portone di ingresso e una volta dentro hanno iniziato a rovistare fra cassetti ed armadi, riuscendo a trovare contanti e monili. Pare che la donna, dopo anni di sacrifici, fosse riuscita, risparmiando, ad accumulare dei soldi per comprare una casa tutta sua.

La scoperta è stata fatta l'indomani, al momento del risveglio. La vittima del furto, in preda allo sconforto, s'è dunque rivolta alle forze dell'ordine.