Ladri di biciclette in azione, rubata una Lem Fat di 1.400 euro

Lascia la bicicletta a pedalata assistita, che lo scorso anno aveva comprato spendendo 1.400 euro, nel cortile del palazzo dove abita e non la ritrova più. A presentarsi al commissariato di polizia di Canicattì, formalizzando la denuncia di furto a carico di ignoti, è stato il proprietario della bici: un diciannovenne canicattinese.

Ad essere portata via è stata una Lem Fat Bike di colore nero e verde, sulla quale il ragazzo aveva montato un seggiolino di colore rosso. I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno subito avviato le indagini e per primissima cosa si sono sincerati sul fatto che non vi sono telecamere di videosorveglianza poste a presidio dell’area condominiale.