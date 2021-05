Sorpreso dopo avere rubato un'auto, condannato 32enne

Sei mesi di reclusione per Filippo Cutaia, 32 anni, arrestato – nella notte fra il 18 e il 19 marzo – dai carabinieri e dalla polizia con l'accusa di furto aggravato. E' il verdetto di condanna emesso dal giudice Fulvia Veneziano.

L'uomo, che ha alle spalle alcuni precedenti anche di altra natura, avrebbe frantumato il finestrino posteriore del lato destro e manomesso il circuito elettrico di una Lancia Y per rubarla insieme a un complice riuscito a fuggire.

Il trentaduenne, che ha nominato come difensore l'avvocato Calogero Lo Giudice, ha sostenuto d’aver trovato in quel modo l’autovettura e di non averla affatto rubata. Il giudice aveva convalidato l’arresto e, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, aveva disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Canicattì. Misura che è stata ridotta dal tribunale del riesame in obbligo di firma.

Il processo per direttissima si è celebrato con il rito abbreviato, di conseguenza la pena decisa è ridotta di un terzo. Il pubblico ministero Cettina Tinaglia aveva chiesto un anno.