"Ruba le chiavi di casa degli anziani che accudisce", denunciata badante quarantenne

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno denunciato una badante quarantenne con l'accusa di essersi impossessata delle chiavi di casa degli anziani che accudiva con l'obiettivo di mettere a segno alcuni furti.

Le indagini, che hanno portato al deferimento in stato di libertà della donna, per l'accusa di ricettazione, sono scaturite in seguito a numerose denunce di tentativi di furti. Tutti i casi avevano in comune la circostanza che la donna facesse da bandante agli anziani che vi abitavano.