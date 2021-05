"Tassi di interesse del 120% dopo i prestiti", dopo le condanne arrivano i sequestri

Era dicembre del 2019 quando - per usura - venivano sottoposti a fermo di indiziato di delitto, dai poliziotti della Squadra Mobile e dai carabinieri di Canicattì, i fratelli Antonio e Giuseppe Maira, rispettivamente di 71 e 65 anni, di Canicattì. Le indagini dell'epoca, suffragate anche dalle dichiarazioni di alcune vittime, fecero emergere che i due sarebbero stati responsabili di usura nei confronti di piccoli imprenditori in difficoltà, a cui chiedevano tassi di interesse del 120 per cento annuo a fronte di somme prestate. Per questi fatti, in abbreviato, i due sono stati condannati a 4 anni di reclusione Antonio e a 5 anni Giuseppe Maira. Conclusesi le indagini di Mobile e militari dell'Arma, la "palla" è passata agli specialisti delle indagini patrimoniali. C'è infatti uno specifico nucleo all'interno della divisione Anticrimine della Questura.

I poliziotti hanno iniziato a scavare nei flussi finanziari dei due indagati, a partire dal 2000, e hanno rilevato la sperequazione tra le esigue somme di denaro di provenienza lecita e gli investimenti immobili e mobiliari, individuando abitazioni e botteghe tra Canicattì e Caltanissetta. Immobili che sono stati ritenuti - dagli investigatori - il reimpiego di capitali illeciti. Adesso, la sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo ha disposto i sequestri finalizzati a confisca. Si tratta di 5 appartamenti - fra Canicattì e Caltanissetta - con relative pertinenze, 3 magazzini, depositi bancari intestati anche ai familiari (19 rapporti bancari/finanziari per la precisione) e un'autovettura Audi Q3. Un patrimonio stimato in circa 400 mila euro.

Secondo quanto è stato reso noto, durante la conferenza stampa svoltasi in Questura, dal primo dirigente Daniele De Girolamo, che coordina l'Anticrimine, a carico dei due fratelli è stata chiesta anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e si attende la decisione, dal tribunale, per il 26 giugno prossimo.