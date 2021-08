"Evade dai domiciliari dove era stato collocato dopo un furto", arrestato 24enne

Avrebbe dovuto starsene in casa dove era agli arresti domiciliari. In quell'abitazione però, ad un controllo dei poliziotti del commissariato di Canicattì, non c'era. E' stato rintracciato solo dopo, mentre stava rientrando a casa. E' per evasione dei domiciliari che, in flagranza di reato, i poliziotti hanno arrestato il romeno T. M. C. di 24 anni.

T. M.C. era agli arresti domiciliari poiché ritenuto responsabile del reato di furto. Stando a quanto è stato ufficializzato dalla polizia, il 24enne è risultato recidivo visto che era stato già denunciato, altre volte, proprio per evasione.

Dopo la convalida dell'arresto, il 24enne è stato nuovamente collocato - dal giudice - ai domiciliari.